شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عام.. «مرور بيشة» يتعرف على داهس الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الاكلبي (بيشة)

تمكن رجال البحث والتحري بمرور محافظة بيشة من كشف خيوط حادثة دهس أودت بحياة مقيم ولاذ مرتكبه بالفرار.

وبحسب مصادر مطلعه فإن الحادثة وقعت بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٩ وذهب ضحيتها مقيم من جنسية آسيوية بقرية «الشط» بمحافظة بيشة وبعد جهود من البحث والتحري تم التوصل للسائق مرتكب الحادثة والقبض عليه بتاريخ ١٤٤٩/١٠/٣٠ ومن ثم إحالته للتوقيف بعد استجوابه وإقراره بالقيام بالحادثة والهروب

وأضاف المصدر أنه تم إحالة معاملته لهيئة المنازعات المرورية ومن ثم تحويلها للنيابة العامة.