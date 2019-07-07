الملحق الثقافي بأمريكا يفتتح معرض الفن السعودي بواشنطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الدكتور محمد بن عبدالله العيسى مساء أمس السبت، معرض الفن السعودي الذي ينظمه النادي السعودي بجامعة بيس في نيويورك بالتعاون مع مجموعة تواقيع السعودية، وذلك بالعاصمة واشنطن.

وقص الدكتور العيسى شريط افتتاح المعرض والفعاليات المصاحبة التي تتضمن عرضا مرئيا للعرضة النجدية، وركن الصور وركن الفن التشكيلي والخيمة الشعبية وركن فنون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف المعرض لإبراز الثقافة والحضارة السعودية عن طريق الفن التشكيلي والفوتوغرافي.

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وقدم مدير المعرض رئيس النادي السعودي بجامعة بيس في نيويورك عبدالله طلال الصبياني، في تصريح بهذه المناسبه، شكره للملحقية الثقافية لاهتمامها بالمشهد الثقافي والنشاطات الطلابية المصاحبة، متمنيا استمرارية نقل الفن التشكيلي والفوتوغرافي للمملكة إلى جميع ولايات ومدن أمريكا.

وأوضح أن الفكرة جاءت بالتعاون مع مجموعة "تواقيع سعودية" لنقل الثقافة السعودية من خلال الفن التشكيلي والفوتوغرافي للمجتمع الأمريكي، مبينا أن المعرض يحاكي الحياة السعودية وثقافتها الأصيله.

من جانبها أفادت المديرة التنفيذية لمجموعة تواقيع سعودية الدكتورة مريم العيسى، بأن مجموعة تواقيع سعودية انطلقت فكرتها من لندن، وهي جمعية غير ربحية تسعى لنقل الثقافة السعودية من خلال الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية للفنانين السعوديين غير المعروفين للعالم أجمع، موضحة أن المجموعة تهدف من ذلك إلى دعم الموهوبين السعوديين ومساعدتهم على الانتشار.

وفيما يخص معرض الفن السعودي، أكدت أن مجموعة تواقيع سعودية شاركت في هذا المعرض دعما للحراك الفني والثقافي السعودي والفنون البصرية المختلفة التي تلامس المنهجية الفكرية والثقافية للمملكة التي ارتكزت عليها رؤية 2030، لافتة النظر إلى أن الزوار أبدوا اهتماما ملوحظا بالأعمال المعروضة، معبرين عن إعجابهم بروعة هذه الأعمال لما تحمله في طياتها من قيم فنية وثقافية تعبر عن الأرث الثقافي الزاخر للمملكة العربية السعودية.