السعودية | الملك سلمان يبحث مع وزير الخزانة البريطاني الخطر الإيراني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة، الأحد، وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند. وتركزت المباحثات على التهديدات الإيرانية للمنطقة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.
كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.
وحضر الاستقبال وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ووزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان.
وشهد الاستقبال أيضا القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة، ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لرؤية 2030، كين كوستا، والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني، دانكن ماكورت.
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