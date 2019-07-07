السعودية | مصور سعودي علق في جبال السودة.. تفاصيل ليلة مرعبة

شكرا لقرائتكم مصور سعودي علق في جبال السودة.. تفاصيل ليلة مرعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شاءت الأقدار أن يُكْتب لمصور سعودي عمر جديد، بعد أن ساق له القدر، رجال الأمن ليتم انتشاله من جبال السودة جنوب السعودية بعد احتجازه ليوم ونصف وسط الجبال الوعرة.

المصور الفوتوغرافي عبدالعزيز مخافة روى قصة احتجازه، وكيف عاش ساعات طويلة وسط وحشية صخور الجبال، ليمضي الوقت في مصير مجهول، يقول لـ"العربية.نت": ذهبت في السابعة صباحاً من يوم الجمعة إلى جبال السودة لالتقاط بعض الصور الضوئية، وتنقلت بين الصخور والأشجار إلى ما بعد صلاة الجمعة، وعند الساعة الثانية ظهراً أصبت بالإعياء وانزلقت قدماي في الصخور وسقطت أرضاً".

ويكمل حديثه: "حاولت جاهداً النزول من المنطقة رغم إصابتي بجروح، إلا أنني لم أتمكن من ذلك، ولا يوجد معي إلا ثلاث زجاجات صغيرة من الماء، ورغم العطش الشديد الذي شعرت به، إلا أني ارتشف منها شيئا بسيطا لكي لا ينقطع عني الماء".

قميص فسفوري

وأضاف: "عند سيري في الطريق لإخراج هاتفي الجوال للاتصال بالأهل، شاهدت في حقيبتي الصغيرة التي أحملها معي (شباصات) ابنتي ليان، حينها أدركت أنه يجب ألا أخاطر بنفسي حرصا مني على الالتقاء مجددا بأسرتي وأبنائي الذين ينتظروني، ونتيجة ذلك قمت على الفور بإبلاغ الدفاع المدني والجهات المعنية بأني عالق في جبال السودة".

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وأوضح أنه كان يرتدي قميصاً فسفوري اللون "الأمر الذي ساعد كثيراً في عكس الإضاءة أثناء عمليات البحث، وتم الوصول إليّ بعد المغرب، إلا أنه نتيجة وعورة الجبال لم يتم إنقاذي، وأصيب اثنان من رجال الدفاع المدني، ومكثنا في الموقع إلى صباح أمس السبت، وأتت طائرة إنقاذ من مدينة جدة وتم انتشالنا من الموقع".

ليلة مرعبة

ووصف المصور عبدالعزيز المنطقة الجبلية بالوعرة والمخيفة، حيث كثافة الأشجار وانتشار الحيوانات والحشرات، مبيناً أنه عاش ليلة مليئة بالرعب، حيث الأجواء الباردة وكانت درجة الحرارة 10 درجات، إضافة إلى أصوات السباع والذئاب المرعبة ولساعات الحشرات، لافتاً إلى قيامه في تلك الليلة ببناء مدفئة من الحجار وإشعال النار للتدفئة من الأجواء الباردة.

وقدم المصور عبدالعزيز شكره لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي تابع بنفسه الحادثة إلى أن تم إنقاذه ولله الحمد.

وختم حديثه: "قبل نحو 10 أشهر، شاركت مع رجال الدفاع المدني في عملية انتشال أحد العالقين في نفس الموقع، إلا أني لم يدر بخلدي بأني سأعيش نفس التجربة.