القوات البرية – الان تقديم وظائف القوات البرية 1440 عبر وزارة الدفاع (رجال ونساء)

نتابع مع حضراتكم جميع الوظائف التي يتم الإعلان عنها بالمملكة العربية السعودية حيث نرصد لكم اليوم ما أعلنته وزارة الدفاع عن توافر عدد من وظائف القوات البرية 1440 لشغلها بالكوادر السعودية.

نرصد لحضراتكم متابعينا الكرام رابط تقديم وظائف وزارة الدفاع ورابط تقديم القوات البرية 1440 بالإضافة لعرض تفصيلي للوظائف الشاغرة وموعد التقديم والتسجيل للقوات البرية وظائف.

وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية وعددها (758) وظيفة شاغرة لكل من الرجال والنساء على السواء.

القوات البرية الملكية السعودية

تعلن وزارة الدفاع عن عدد من الوظائف على بند الصيانة والتشغيل بإدارات التشغيل والصيانة بالقوات البرية الملكية السعودية والتي ترغب في شغلها بالكوادر السعودية حيث ستبدأ في استقبال الطلبات الخاصة بالوظائف بداية من يوم الأحد الموافق 1440/11/4 عبر رسائل التواصل ولمدة أسبوعين وفقا لعدد من الشروط.

للاطلاع على كافة وظائف القوات البرية الملكية السعودية عبر وزارة الدفاع من هنا

تقديم القوات البرية 1440

مدينة الملك خالد العسكرية

يتم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات مع ذكر اسم الوظيفة عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالطائف

للتقديم على الوظائف مراجعة قسم شئون العاملين بمقر الإدارة الطائف – طريق السيل

إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة

يرجي مراجعة الإدارة بقيادة قوة شروره

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إدارة التشغيل والصيانة العسكرية بالخرج والسلسل

يتم إرسال السيرة الذاتية مع ذكر الوظيفة المتقدم إليها عبر البريد الإلكتروني ([email protected])

إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة

يرجى إرسال السيرة الذاتية وكافة المعلومات على العنوان التالي (ص .ب 73008، الرياض 11538 شؤون الموظفين/ التوظيف)

إدارة التشغيل والصيانة العسكرية بجدة

يرجى مراجعة قسم شؤون العاملين بمقر الإدارة جدة – معسكر القوات البرية – طريق الملك خالد

إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بجازان

يتم إرسال المؤهلات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي ([email protected])

إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالمدينة المنورة

يرجى مراجعة الإدارة الكائن (بالعزيزية طريق الأمير نايف قيادة منطقة المدينة المنورة مع إحضار جميع المستندات)

إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم

برجاء إرسال السيرة الذاتية وذكر اسم الوظيفة المتقدم إليها عبلى البريد الإلكتروني التالي ([email protected])