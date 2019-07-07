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في إنجاز وطني جديد، حصلت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض التابعين للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تم تسجيل الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام كمخترع سعودي أساسي ووحيد بنسبة ١٠٠٪، ويتعلق الاختراع بماده "بوليمر" مصنوع من جزيئات النانو للاستخدام كدلائل عن حجم ومكان الأورام السرطانية أثناء العلاج الإشعاعي والجراحة الإشعاعية وأيضًا العلاج بالمواد المشعة.
كما يستخدم في أغراض جراحية لإبعاد الأنسجة السليمة عن الأورام، وتحتوي براءة الاختراع على تسعة عشر حقًّا فكريًّا، وتستخدم مع إحدث التقنيات الإشعاعية من أشعة مغناطيسة ومقطعية ونووية.
ويعتبر الاختراع نقلة نوعية غير مسبوقة في علاج الأورام؛ لما فيه من أثر مباشر على زيادة دقة استهداف الأورام بشكل عالٍ، وأيضًا تخفيف الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج، ويتميز بانخفاض تكاليف التصنيع، وتدني مستوى الآثار المصاحبة لزراعة المادة في جسم الإنسان، والتي بالإمكان حقنها عن طريق إبرة لا يزيد قُطرها عن المستخدمة لحقن ماده الأنسولين عند مرضى السكري.
نقلة فريدة في علاج الأورام تمنح براءة اختراع أمريكية لـ"صحية الحرس الوطني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
في إنجاز وطني جديد، حصلت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض التابعين للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تم تسجيل الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام كمخترع سعودي أساسي ووحيد بنسبة ١٠٠٪، ويتعلق الاختراع بماده "بوليمر" مصنوع من جزيئات النانو للاستخدام كدلائل عن حجم ومكان الأورام السرطانية أثناء العلاج الإشعاعي والجراحة الإشعاعية وأيضًا العلاج بالمواد المشعة.
كما يستخدم في أغراض جراحية لإبعاد الأنسجة السليمة عن الأورام، وتحتوي براءة الاختراع على تسعة عشر حقًّا فكريًّا، وتستخدم مع إحدث التقنيات الإشعاعية من أشعة مغناطيسة ومقطعية ونووية.
ويعتبر الاختراع نقلة نوعية غير مسبوقة في علاج الأورام؛ لما فيه من أثر مباشر على زيادة دقة استهداف الأورام بشكل عالٍ، وأيضًا تخفيف الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج، ويتميز بانخفاض تكاليف التصنيع، وتدني مستوى الآثار المصاحبة لزراعة المادة في جسم الإنسان، والتي بالإمكان حقنها عن طريق إبرة لا يزيد قُطرها عن المستخدمة لحقن ماده الأنسولين عند مرضى السكري.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
12:49 PM
سُجلت باسم رئيس الفيزيائيين الطبيين "القثامي" وتشمل 19 حقًّا فكريًّا و"تقنية النانو"
في إنجاز وطني جديد، حصلت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض التابعين للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، على براءة اختراع من مكتب الاختراعات والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تم تسجيل الاختراع باسم الدكتور ممدوح القثامي رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام كمخترع سعودي أساسي ووحيد بنسبة ١٠٠٪، ويتعلق الاختراع بماده "بوليمر" مصنوع من جزيئات النانو للاستخدام كدلائل عن حجم ومكان الأورام السرطانية أثناء العلاج الإشعاعي والجراحة الإشعاعية وأيضًا العلاج بالمواد المشعة.
كما يستخدم في أغراض جراحية لإبعاد الأنسجة السليمة عن الأورام، وتحتوي براءة الاختراع على تسعة عشر حقًّا فكريًّا، وتستخدم مع إحدث التقنيات الإشعاعية من أشعة مغناطيسة ومقطعية ونووية.
ويعتبر الاختراع نقلة نوعية غير مسبوقة في علاج الأورام؛ لما فيه من أثر مباشر على زيادة دقة استهداف الأورام بشكل عالٍ، وأيضًا تخفيف الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج، ويتميز بانخفاض تكاليف التصنيع، وتدني مستوى الآثار المصاحبة لزراعة المادة في جسم الإنسان، والتي بالإمكان حقنها عن طريق إبرة لا يزيد قُطرها عن المستخدمة لحقن ماده الأنسولين عند مرضى السكري.
، نقلة فريدة في علاج الأورام تمنح براءة اختراع أمريكية لـ"صحية الحرس الوطني" ،
المصدر : الخليج 365
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