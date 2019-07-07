، فيديو قفزة الموت.. جوع الصغير يدفع أنثى فهد لاصطياد ظبي في الهواء ،

محمد بن مسعود - الدمام - في محمية ماشاتو ببتسوانا، تركت أنثى فهد صياد صغيرها جائعًا وخرجت تبحث عن صيد، لم يمض وقت طويل حتى الْتقت بعائلة من الظباء، وكان الصيد بقفزة في الهواء لا تصدق، لولا أن الكاميرا اصطادت اللحظة.

وتنقل صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن المصور كيفن دولاي (57 عامًا) قوله: لعدة أيام ظللنا نتتبع بالكاميرات أنثى الفهد مع صغيرها في محمية ماشاتو ببتسوانا، وقد أدركنا أن الأم وصغيرها جوعى.

ويروي دولاي قائلًا: "في يوم الواقعة، تركت أنثى الفهد صغيرها في مكان آمن تحت شجيرة صغيرة، ثم ذهبت نحو ضفة نهر تعرف أن الغزلان والظباء ترتاده بحثًا عن الماء والعشب الوفير، وبالفعل التقت بعائلة الظباء، وكمنت أنثى الفهد فترة طويلة تراقب العائلة، وكذلك نحن نراقب الموقف بكاميراتنا بهدوء شديد".

ويضيف "دولاي": "في اللحظة المناسبة هجمت أنثى الفهد على الظباء، كان وجهها وأنفها ومخالبها وأنيابها كلها في حالة صيد، وفَرّ اثنان من الظباء، بينما ارتكب الثالث خطأ، حين استدار في الهواء ليهاجم بقرنيه أنثى الفهد، التي استدارات بقوة وسرعة أكبر وقبضت عليه بمخالبها وأنيابها في حركة لم أصدق عيني وأنا أشاهدها والتقطتها بالكاميرا".