انفجار "مكيف" يودي بحياة عائلة بالكامل في حي الفيصلية بالرياض

دبي - بواسطة محمد فارس تسبب انفجار "كمبروسر" مكيف في وقوع انفجار أدى إلى وفـاة مواطن ثلاثيني وزوجته وأبنائه الثلاثة أثناء نومهم بمنزلهم، (الجمعة)، في حي الفيصلية بالرياض.

وذكر أحد أصدقاء المواطن المتوفى وفقاً لـ"عاجل"، أن الدخان الكثيف الذي انبعث من "كمبروسر" المكيف تسبب في اختناق العائلة بأكملها، على الرغم من محاولات شقيق المتوفى والجيران في إنقاذهم، قبل وصول الدفاع المدني، إلا أن محاولاتهم لم تنجح.

وأضاف أنه عند وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث كان رب الأسرة (32 عاماً) يتنفس ببطء إلي أن توفي، بينما تمَّ إخراج زوجته (27 عامًا)، وأبنائه، وهم بنت وولدين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام وعام ونصف، متوفين.

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