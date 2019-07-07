انفجار "مكيف" يودي بحياة عائلة بالكامل في حي الفيصلية بالرياض

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دبي - بواسطة محمد فارس تسبب انفجار "كمبروسر" مكيف في وقوع انفجار أدى إلى وفـاة مواطن ثلاثيني وزوجته وأبنائه الثلاثة أثناء نومهم بمنزلهم، (الجمعة)، في حي الفيصلية بالرياض.
وذكر أحد أصدقاء المواطن المتوفى وفقاً لـ"عاجل"، أن الدخان الكثيف الذي انبعث من "كمبروسر" المكيف تسبب في اختناق العائلة بأكملها، على الرغم من محاولات شقيق المتوفى والجيران في إنقاذهم، قبل وصول الدفاع المدني، إلا أن محاولاتهم لم تنجح.
وأضاف أنه عند وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث كان رب الأسرة (32 عاماً) يتنفس ببطء إلي أن توفي، بينما تمَّ إخراج زوجته (27 عامًا)، وأبنائه، وهم بنت وولدين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام وعام ونصف، متوفين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.