أليسون يكشف العائق الوحيد أمام تتويجه بالكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أليسون بيكر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب البرازيل إن كونه حارس مرمى يجعل من الصعب عليه الفوز بالكرة الذهبية وجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعبي العالم.

وأشار بيكر في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أنا فقط أؤدي عملي، هناك عدد كبير من اللاعبين الذين يستحقون الجائزة، أنا فقط حارس مرمى".

ويعتبر بيكر سادس المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في 2018 بعد العملاقين ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وزملائه في أنفيلد؛ ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرجل فان ديك.

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يذكر أن حارس المرمى الوحيد الذي حقق جائزة "بالون دور" لأفضل لاعبي العالم، كان الروسي ليف ياشين في 1963، بينما ظهر مانويل نوير في 2014 في القائمة المختصرة مع ميسي وكريستيانو، ولم يتوج بها.

ونجح بيكر في قيادة ليفربول في الموسم الماضي للقب دوري أبطال أوروبا والمركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في 21 مباراة بالبريمييرليج.

وقاد بيكر منتخب البرازيل مؤخرا للتأهل لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 حيث سيلتقي الفريق يوم الأحد المقبل في النهائي مع بيرو.