شكرا لقرائتكم صورة تاريخية تجمع 5 من ملوك السعودية وهم يؤدون العرضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-07 صورة تاريخية تجمع 5 من ملوك السعودية وهم يؤدون العرضة متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة جمعت 5 من ملوك السعودية أثناء تأديتهم العرضة التاريخية، قبل نحو 47 عاماً في الرياض. Advertisements وضمت الصورة التي يعود تاريخيها لعام 1972 (1392 هـ)، كلاً من الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله –رحمهم الله-، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي كان أميراً للرياض وقتها.









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