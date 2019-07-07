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شوردريه رئيساً تنفيذياً للمراعي مجدداً بعد استقالة هوفباور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة المراعي بأن الرئيس التنفيذي للشركة الويس هوفباور تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 06 /07 /2019م نظراً لظروفه الشخصية، وأن مجلس إدارة الشركة وافق على قبول الاستقالة ،على أن يكون تاريخ سريانها اعتباراً من 06 /07 /2019م.
وقرر مجلس الإدارة تعيين جورج شوردريه الرئيس التنفيذي السابق، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة مجدداً، اعتباراً من تاريخ 07 /07 /2019م.
يذكر أن شوردريه قد تقدم باستقالته في شهر إبريل الماضي، خلال الاجتماع السنوي للإدارة وذلك بعد مسيرة امتدت لـ 15 عاماً ليعود مجدداً لتوفي مهاد المدير التنفيذي خلفاً لهوفباور.
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