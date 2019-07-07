2019-07-07

وظائف إدارية للرجال والنساء بالهيئة العامة للأوقاف في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (رئيس القسم الزكاة، ومدير الرواتب والمستحقات، ورئيس القسم السياسات والإجراءات المالية، ومدير إدارة الحسابات المدينة والدائنة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- رئيس القسم الزكاة (Zakat – Section Head):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في نفس المجال.

– خبرة عمل مُعتمدة كمحاسب زكاة أو محلل زكاة أو مُعد زكاة.

2- مدير الرواتب والمستحقات (Payable/Receivable – Director):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

3- رئيس القسم السياسات والإجراءات المالية (Financial Policies and Procedures – Section Head):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات منها 3 سنوات في نفس المجال.

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4- مدير إدارة الحسابات المدينة والدائنة:

– درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات منها 4 سنوات في مجال مهام الوظيفة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/07/07م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):

1- رئيس القسم الزكاة (Zakat – Section Head):

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2- مدير الرواتب والمستحقات (Payable/Receivable – Director):

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3- رئيس القسم السياسات والإجراءات المالية (Financial Policies and Procedures – Section Head):

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4- مدير إدارة الحسابات المدينة والدائنة:

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