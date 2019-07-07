رابط أسماء مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية لشهر ذي القعدة 1440هـ

سوف نتابع معكم موعد نزول مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية لشهر ذي القعدة 1440هـ، ويعتبر برنامج المساعدة المقطوعة، من أهم برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وكان الغرض من إنشائه هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن السعودي محدودي الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، لذلك وضعت عدة شروط يجب أن تنطبق على المتقدم للمساعدات المقطوعة، ويتم الاختيار بعد دراسة متأنية لكي يصل الدعم لمستحقيه، ويتم تحديد قيمة الدعم من خلال تحديد عدد أفراد أسرة المتقدم للحصول على الدعم، ودخل أسرة المتقدم الشهري، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بتحديد شروط الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي، ورابط التسجيل والاستعلام عن المقطوعة.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية

تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية جاهدة على تخفيف معاناة المواطن السعودي محدودي الدخل، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاقتصادي له، لذلك قامت بإنشاء برنامج المساعدة المقطوعة، وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه المساعدات، وطالبت جميع المواطنين محدودي الدخل التسجيل في هذا البرنامج، بعد ذلك تقوم بدورها في تحديد الحالات التي تستحق هذه الإعانات بكل شفافية وموضوعية دون تحيز لأحد، وخصصت لذلك رابط للتسجيل والاستعلام عن مستفيدي المساعدة المقطوعة.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية