رابط الاستعلام عن حساب المواطن لشهر يوليو 2019م وطريقة حساب قيمة الدعم

سوف نتابع معكم موعد إصدار دعم حساب المواطن لشهر يوليو 2019م ، وقال أحد المسئولين عن دعم المواطن، أن موعد نزول الدعم يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي، وإذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية يمكن تقديمه يوم أو تأخيره يوم، وصرح قبل سابق حساب المواطن أن من شروط الحصول على الدعم ألا يقيم المواطن السعودي خارج المملكة أكثر من 90 يوماً خلال العام الواحد، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض رابط الاستعلام والتسجيل في حساب المواطن.

رابط حساب المواطن لشهر يوليو 2019م وتحديد أهلية المستحقين للدعم

أعلن حساب المواطن موقف المواطنين السعوديين اللذين لم تحدد أهليتهم، للحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، وقام بشرح ظهور عبارة لم تتم دراسة الأهلية وأرجع ذلك إلى وجود سببين، السبب الأول هو عدم إكمال الطلب قبل اليوم العاشر من الشهر الذي يسبق تاريخ الدفعة السابقة، أما السبب الثاني أن المواطن المتقدم قد يكون غير محدد أهليته من الدورة السابقة، ولم يقدم اعتراض على ذلك، أو لم يتم دراسة الاعتراض الذي قدمه، وصرح مسئول في حساب المواطن أن المواطنين يستطيعوا معرفة حالة الأهلية، عن طريق الدخول على خانة دراسة الأهلية للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن لشهر يوليو 2019م

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك السعودية المتزوج من غير السعودي، وغير السعودي المتزوج بسعودية. ألا يكون المتقدم من المقيمين في دور الإيواء الحكومي أو السجن. يتم استثناء المواطنين الحاملين لبطاقة التنقل. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم إقامة دائمة بالمملكة. يجب أن تكون البيانات التي يسجلها الراغب في الحصول على الدعم مطابقة لبيانات جهات الاختصاص.

طريقة تحديد قيمة الدعم التقديرية في حساب المواطن لشهر يوليو 2019م