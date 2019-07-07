نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة جمعت 5 من ملوك السعودية أثناء تأديتهم العرضة التاريخية، قبل نحو 47 عاماً. وأوضحت أن الصورة التي يعود تاريخيها لعام 1972 (1392 هـ) ضمت كل من، الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله –رحمهم الله-، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي كان أميراً للرياض وقتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من بينهم الملك سلمان.. شاهد صورة نادرة تجمع 5 ملوك سعوديين أثناء تأديتهم العرضة قبل 47 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.