القبض على سائق دهس مقيما ولاذ بالفرار متسببا في وفاته

تمكن مرور محافظة بيشة من القبض على سائق كان قد دهس مقيما آسيويا في إحدى القرى التابعة للمحافظة ولاذ بالفرار، ما أدى إلى وفاته.
وذكرت مصادر وفقا لـ”سبق”، أن رجال البحث والتحري بمرور المحافظة، تمكنوا من كشف خيوط حَادث دهس نتج عنه وفاة مقيم آسيوي فيما لاذ السائق بالفرار.
وأضافت أن الحادث وقع منذ فترة في إحدى قرى المحافظة، حيث تم التوصل للسائق والقبض عليه وإحالته للجهات المختصة.
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