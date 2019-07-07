بعد مرور 25 عاما.. المحكمة تنتصر لـ وعد وتُثبت نسبها لوالدها.. هكذا صارعت الفتاة الحياة

استطاعت فتاة سعودية تُدعى وعد، 25 سنة، الحصول على حكم نهائي من محكمة جدة؛ لإثبات نسبها من والدها الذي تزوج والدتها الأجنبية خارج المملكة، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وبحسب “عكاظ”، تتلخص قضية وعد في زواج والدها من مقيمة عربية قبل 25 عاما زواجا شرعيا، دون حصوله على إذن رسمي لجهله آنذاك بالأنظمة.

ولم تسجل المولودة “وعد” في سجل العائلة، ومضت السنوات ووجدت الفتاة نفسها تصارع الحياة كونها غير قادرة على إثبات هويتها، رغم أنها مولودة لأب سعودي.

اتجهت “وعد” للقضاء فصدر لها حكم نهائي واجب النفاذ من محكمة الأحوال الشخصية يقضي بإلزام الأب باستخراج هوية وطنية لابنته، وخاطبت محكمة التنفيذ الجهة المختصة لهذا الغرض وجار استكمال الإجراءات لتنفيذ الحكم.