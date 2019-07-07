“السدحان” ينتقد طريقة تعامل وكلاء السيارات مع العملاء.. و”التجارة” تتفاعل

انتقد الفنان عبدالله السدحان طريقة تعامل وكلاء السيارات مع العملاء بخصوص المدة أو المسافة المقطوعة، والتي تخضع للضمان ويستفيد منها صاحب السيارة، فيما ردت عليه وزارة التجارة بنص لائحة أحكام تقديم الصيانة.

وقال السدحان على تويتر: “ضمان السيارة من قبل الوكالة الملاحظ انه مرن لمصلحة (الوكيل) وليس المشتري حيث يُحسب بالسنوات وبالكيلومتر، وعند الأعطال تتم الحسبة أيهما افضل للوكيل، مثال تجاوزت السيارة عمر الضمان ولم تتجاوز الكيلومترات المخصصة فيبقى الإصلاح على حسابك”. وتفاعلت وزارة التجارة مع التغريدة وردت “مرحباً بك، تنص لائحة أحكام تقديم الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع، على أنه يجب ألا يقل ضمان المركبة عن عامين أو ستين الف كيلو متر أيهما أقرب”.