“المرور” يحذر من القيادة على أكتاف الطريق.. مخالفة مرورية وهذه قيمتها

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دعا حساب المرور السعودي على “تويتر” قائدي المركبات إلى القيادة على المسارات المخصصة لذلك، وتجنب القيادة على أكتاف الطريق، وهو الجزء بعد الخط الأصفر.
وأوضح أن القيادة على أكتاف الطريق تعد مخالفة مرورية ورد ذكرها في الجدول رقم 5 للمخالفات المرورية في البند 14 والذي تضمن عقوبة لمرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000-2000 ريال. وجاء في البند المذكور أن الغرامة تطبق في حال ارتكاب المخالفة (القيادة على أكتاف الطريق، أو على الأرصفة أو المسارات التي يمنع القيادة فيها).
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