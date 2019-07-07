«الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح ترابية على 4 مناطق خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عددًا من التنبيهات بشأن حالة الطقس على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة، تضمّنت تحذيرات من هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح الترابية.

وقالت الهيئة في تنبيهات، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة الباحة وتشمل (الباحة، العقيق، المخواة، المندق، وبني حسن، فرعة غامد، الزناد، قلوة) تشهد هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية من الواحدة ظهرًا إلى الثامنة مساءً.

ومن الحادية عشرة صباحًا إلى التاسعة مساءً، تشهد منطقة عسير وتشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، سراة، عبيدة، ظهران الجنوب، محايل) هطول أمطار تتراوح حدتها بين متوسطة وغزيرة تصل إلى حد السيول، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مستوى الرؤية.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة جازان وتشمل (الدائر، فيفا، هروب) من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، فيما تشهد منطقة عسير وتشمل (البرك، بيشة) رياحًا ترابية نشطة بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية من التاسعة صباحًا إلى السابعة مساء.

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وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا في وقتٍ سابق بشأن طقس اليوم، توقّعت فيه أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، المدينة المنورة, مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشارت الهيئة إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

ومن المتوقع أنّ تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الموج من متر ومترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.