145 ألف معلم يشاركون في برامج التدريب الصيفية بـ22 كلية تربية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، أنّ 22 كلية تربية على مستوى المملكة تقدم فعاليات برامج التدريب الصيفية.

وقالت الوزارة في «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»: «بمشاركة 22 كلية تربية، تنظّم مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية، وبمشاركة أكثر من 145 ألف معلم ومعلم بالتعليم العام فعاليات التدريب الصيفي».

وأضافت أنّه سيتم تقديم 440 برنامجًا تدريبيًّا بإشراف وتنظيم 170 لجنة من أعضاء هيئة التدريس، ومشاركة 140 مدربًا، بالإضافة إلى 23 لجنة لشاغلي الوظائف التعليمية.

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والجامعات المشاركة في هذه الفعاليات، بحسب الوزارة، هي أم القرى، محمد بن سعود، الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإسلامية، وطيبة، الأميرة نورة، الملك فيصل، الملك خالد، القصيم، الطائف، الجوف، الباحة، تبوك، نجران، الحدود الشمالية، الأمير سطام، الإمام عبدالرحمن، المجمعة، حفر الباطن، بيشة، وجدة.

ومن المقرر أن يُدشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات في مبنى السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود.

وصرّح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد بن سعود المقبل، بأنَّ المسجلين في الدورات التدريبية بلغ 147 ألفًا و754 معلمًا ومعلمةً في أكثر من 6413 برنامجًا تدريبيًّا يتمُّ تنفيذها في 47 إدارة تعليمية، من خلال مراكز التطوير المهني المنتشرة في المملكة بالشراكة مع عدد من الجامعات والمعاهد والكليات.