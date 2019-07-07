طقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر مناطق شرق ووسط المملكة بموجة طقس حار إلى شديد الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها السبت، إن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يزداد نشاطها على مناطق الشرقية، والمدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما توقعت هيئة الأرصاد، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15ـ 45 كم/ساعة، أما الموج فيتراوح بين متر ومترين. وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-45 كم/ساعة.

ومن المنتظر أن تسجل مدينتا حفر الباطن أعلى درجة حرارة لتصل إلى 48 درجة، تليها مدينتا الرياض وبريدة بـ46 درجة مئوية، فيما تشهد مدينة أبها أقل رجة حرارة بنحو 32 درجة نهارًا. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على أنحاء المملكة كافة: