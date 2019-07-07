«حساب المواطن» يدعو للتسجيل قبل 10 يوليو للاستفادة من الدفعة المقبلة

دعا برنامج حساب المواطن، السبت، المواطنين المؤهلين إلى التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة المقبلة.

وعبر تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أوضح البرنامج: «بإمكانك الاستفادة من الدفعة القادمة والتسجيل قبل 10 يوليو 2019».

ويمكن للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية للاستفادة من الدعم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: http://ca.gov.sa/.

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يذكر أن نتائج الأهلية للدورة الـ20 (شهر يوليو 2019) صدرت يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو الماضي.

وأعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني في 20 يونيو الماضي، تفاصيل الدفعة الـ19 (يونيو 2019)، موضحًا أنَّ عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مستفيد، مُشكلين 60% من إجمالي المستفيدين، بينما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، ليشكلوا ما نسبته 40%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال؛ ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة، 45 مليار ريال.

وشدد المتحدث الرسمي للبرنامج، على أهمية استيفاء شروط الأهلية في البرنامج؛ حيث يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو الإصلاحيات.