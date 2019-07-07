وزير التعليم يدشِّن التدريب الصيفي للمعلمين بجامعة الملك سعود.. اليوم

يدشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات في مبنى السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود، ويتفقد سير العمليات التدريبية، بالتزامن مع إطلاق البرامج التدريبية في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد بن سعود المقبل، أنَّ المسجلين في الدورات التدريبية تجاوز 147754 معلم ومعلمة، في أكثر من 6413 برنامجًا تدريبيًا يتمُّ تنفيذها في 47 إدارة تعليمية، من خلال مراكز التطوير المهني المنتشرة في المملكة بالشراكة مع عددٍ من الجامعات والمعاهد والكليات.

وفي سياق متصل أنهت لجان التدريب الصيفي استعداداتها لاستقبال المعلمين والمعلمات في 22 كلية من كليات التربية بالمملكة في جامعة أم القرى وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك خالد، وجامعة القصيم وطيبة والطائف والجوف والباحة وتبوك ونجران والحدود الشمالية، بالإضافة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة المجمعة، وحفر الباطن وبيشة وجدة، والجامعة الإسلامية.

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يذكر أنَّ كليات إعداد المعلم في الجامعات السعودية بذلت جهودًا مميزة من خلال الخبرات الأكاديمية التي تحتضنها ونتج عنها تصميم أكثر من 106 حقائب تدريبية محكمة، شارك في إعدادها وتدقيقها ومراجعتها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وبلغ عدد المدربين أكثر من 140 مدربًا، بمشاركة أكثر 12.355 ألف معلم ومعلمة في التعليم العام.

وتدعم هذه الجهود التي يبذلها المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي في الإعداد والتجهيز توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئاته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات وتهيئة شاغلي الوظائف التعليمية للتميز.

من خلال تحقيقهم درجات عليا في النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي مما ينعكس إيجابًا على أداء المعلم والمعلمة داخل حجرات الفصول الدراسية.