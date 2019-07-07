السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بالباحة ينظم غداً دورة تدريبية في الإسعافات الأولية



الباحة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة غداً، دورة تدريبية في الإسعافية الأولية، وذلك بمقر وحدة التدريب في مركز الهلال الأحمر بمحافظة المندق.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أن الدورة التي تأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية تبدأ من بعد صلاة العصر، ويقدم خلالها العديد من المحاور حول الإسعافات الأولية والتدريب العملي، مفيداً أن المتدرب سيحصل على كتاب للإسعافات الأولية وشهادة معتمدة من الهلال الأحمر، وبطاقة مسعف أولي.

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10:28ت م

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