‏‫ع / السعودية اليوم / محافظ الداير يفتتح المعرض التشكيلي لفريق كلمات وألوان غدًا



الداير بني مالك 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

يفتتح محافظ الداير بني مالك نايف ناصر بن لبدة غدًا، فعاليات المعرض التشكيلي لمسابقة "جازان الماضي والحاضر "، التي ينفذها فريق كلمات وألوان بالتعاون مع فرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان، وذلك بمركز الراشد مول بمدينة جيزان.

وأوضحت قائدة فريق كلمات وألوان سارة المالكي، أن المعرض يضم أكثر من 15 لوحة تم اختيارها من بين 44 لوحة شاركت في المسابقة، إلى جانب أكثر من 20 عملاً تشكيلياً لفنانات فريق كلمات وألوان.

وأشارت المالكي إلى أن المعرض يتضمن تكريم الفائزين بمسابقة " جازان الماضي والحاضر" التشكيلية، التي تم تنظيمها خلال الأشهر الماضية على مستوى المنطقة بمشاركة فناني وفنانات جازان، وتهدف لتشجيع الفنانين والفنانات من أبناء المنطقة على الإبداع وتبادل الخبرات والتجارب واكتشاف مواهب فنية جديدة وتعزيز حاضر ومستقبل جازان وإبراز الجانب التنموي.

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09:12ت م

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