مصر تبدأ التسعير التلقائي للبنزين والسولار أكتوبر المقبل

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارا جديدا بشأن أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، من خلال ربطهم بآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تولِّى لجنة التسعير التلقائي متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية؛ لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، ومراعاة التكاليف الأخرى التي سيتم تعديلها بشكل غير دوري.

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية في مصر بتاريخ 5 يوليو/تموز 2019، تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، وذلك بدءا من نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد الوصول إلى تغطية تكلفة المنتجات البترولية.

وأوضح القرار أنه سيتم مراجعة سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، حيث لا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% عن سعر البيع الساري.

وطبقت وزارة البترول المصرية آلية تسعير تلقائي للبنزين 95 منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018 وبدء تفعيلها مع نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وبموجب آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 ثبتت الحكومة المصرية سعر بنزين 95 عند مستواه السابق 7.75 قبل أن يزيد سعره يوم الجمعة ويصل لـ9 جنيهات.

وأقرت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود والبنزين والسولار، يوم الجمعة 5 يوليو/تموز الجاري، وجاءت أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:

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سعر بنزين 80 ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

سعر بنزين 92 ارتفع إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%.

سعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.1%.

سعر السولار والكيروسين ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

سعر أنبوبة غاز منزلي ارتفع إلى 65 جنيهاً من 50 جنيهاً بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

سعر أنبوبة غاز تجاري مطاعم ارتفع 130 جنيهاً من 110 جنيهات بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي لتموين السيارات 3.5 جنيه للمتر المكعب ارتفاعاً من 2.75 جنيه للمتر المكعب.

وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

ويأتي تطبيق أسعار الوقود الجديدة في مصر ضمن خطة الحكومة المصرية لترشيد دعم الوقود التي بدأت منذ 2014، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية، وكانت بدايتها في يوليو/تموز 2014 ثم نوفمبر/تشرين الأول 2016 ويونيو/حزيران 2017 ويونيو/حزيران 2018.