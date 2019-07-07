إيران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.6%

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت إيران، الأحد، تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، وذلك خلال مؤتمر صحافي بشأن الاتفاق النووي، تم الإعلان خلاله عن أن طهران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم المخصب، وأنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.6% “خلال ساعات.

وقالت إيران إنها أعطت الوقت الكافي للحل الدبلوماسي، وأن الأوروبيين فشلوا في التزاماتهم في الاتفاق النووي، لذا تعلن طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي.

وقال المسؤولون الإيرانيون، خلال المؤتمر الصحافي، إن تقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي ليس انتهاكاً له.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيراني عباس عراقجي إن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً لإنقاذ الاتفاق النووي لكن بمبادرات جديدة.

وكان مسؤول إيراني صرح لوكالة “رويترز”، السبت، أن إيران ستعلن اليوم الأحد عن أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

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وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: “الإعلان الرئيسي سيكون رفع مستوى التخصيب إلى خمسة بالمئة من نسبة 3.67% التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق”.

وكان مسؤول إيراني أكد أمس السبت لـ”رويترز” أن بلاده ستعلن اليوم الأحد زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المئة بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية المتصاعدة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه بشكل حاد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات بعد رفعها بموجب الاتفاق مقابل فرض طهران قيود على نشاطها النووي.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعقد اجتماعا طارئا، الأربعاء، بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات إيران للاتفاق النووي، فيما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحذيره لإيران بشأن تخطي تعهدات تخصيب اليورانيوم.

وقالت البعثة الأميركية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلداً لبحث الملف الإيراني.

وقال ترامب إنه ينبغي على إيران أن تكون حذرة للغاية وذلك في إجابته عن أسئلة الصحافيين حول إعلان طهران زيادة تخصيب اليورانيوم، وبإجابة مقتضبة قبل سفره إلى نيوجيرسي، شدد ترامب على أن عرضه التفاوض هو العرض الأخير لإيران وقال: “هذا هو آخر عرض لي وسنرى ما يجب فعله معهم”.