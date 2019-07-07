بالفيديو.. ردة فعل مذيعة أخبار أثناء وقوع زلزال كاليفورنيا

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

وثقت لقطات تليفزيونية مصورة لحظة وقوع زلزال كاليفورنيا داخل أحد استوديوهات محطة KCBS المتعاونة مع شبكة CNN الأمريكية، حيث بدا على مذيعي الأخبار الخوف والهلع.

وجاءت ردّة فعل المذيعين، أثناء حدوث الزلزال الذي ضـرب جنوب ولاية كاليفورنيا والذي وصلت قوته لـ 7.1 درجة على مقياس “ريختر” في أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ 25 عاماً.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، المذيعين وهما في حالة من الرعب؛ حيث اهتزّ الاستوديو اهتزازاً شديداً، ما دفع المذيعة إلى التشبّث بيد زميلها قبل أن تختبئ تحت الطاولة.

يأتي ذلك في أعلن مسؤولو الطوارئ وسكان المنطقة الصحراوية بجنوب كاليفورنيا حالة التأهب لحدوث توابع ربما تكون خطيرة لزلزال قوي ألحق أضرارا بمبان وخطوط للغاز وتسبب في اندلاع حرائق قرب مركز الزلزال، وهز الزلزال الذي بلغت شدته 7.1 درجة بلدة ريدجكريست بصحراء موجافي مع حلول الليل ي بقوة زادت ثماني مرات عن زلزال بلغت قوته 6.4 درجة شهدته نفس المنطقة قبل 34 ساعة.

وطلب غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا مساعدة اتحادية وأعلن حالة التأهب في مكتب خدمات الطوارئ.

Advertisements

وقال مارك جيلاردوشي رئيس المكتب خلال مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة “لدينا بلاغات كثيرة عن حرائق… معظمها نتيجة تسرب الغاز أو بسبب تضرر خطوط الغاز”.

وتسببت الهزات القوية أيضا في كسور بخطوط رئيسية للمياه وانقطاع للكهرباء عن أنحاء من ريدجكريست التي يقطنها 27 ألفاً وتقع على بعد 202 كيلومتر شمال شرقي لوس أنجليس.

وقالت الشرطة في كاليفورنيا إن الزلزالين لم يسفرا عن وقوع قتلى أو إصابات خطيرة لكن جيلاردوشي قال إن الحجم الإجمالي للخسائر لم يحدد بعد.

وأجلت قاعدة “إير ويبونس ستيشن تشاينا ليك” الضخمة الواقعة شمال غربي ريدجكريست الأفراد غير الأساسيين عقب الزلزال.

وقال خبراء الزلازل إن الزلزال الأول الذي وقع يوم الخميس وعشرات التوابع بعده ثبت أنها كانت مقدمات لزلزال يوم الجمعة الذي ربما كان أكبر زلزال في جنوب كاليفورنيا منذ عام 1999 حين وقع زلزال بلغت شدته 7.1 درجة قرب قاعدة لمشاة البحرية الأميركية في صحراء موجافي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الذي وقع يوم الجمعة كان له 16 تابعاً على الأقل بقوة أربع درجات أو أكثر، محذرة من احتمال بنسبة 50 في المئة أو أكثر لوقوع زلزال آخر بقوة ست درجات خلال الأيام المقبلة.

ونوه جيولوجيون بأن هناك فرصة بنسبة عشرة في المئة لحدوث زلزال بقوة سبع درجات الأسبوع المقبل.