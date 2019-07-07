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فيديو نادر لأول مجلس وزراء في تاريخ المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فيديو متداول، أول مجلس للوزراء في تاريخ المملكة، حيث أظهر الفيديو الوزراء وهم يؤدون القسم أمام الملك سعود بن عبدالعزيز –رحمه الله-.
وكان من بين الوزراء الذين أدوا القسم في ذلك المجلس، الملك فيصل والملك فهد رحمهما الله، بالإضافة إلى الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز.
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