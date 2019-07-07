بالصور.. تدشين معرض لمسات فنية في طريف بمشاركة 40 فناناً وفنانة

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن

دشَّن محافظ طريف الأستاذ بدر الصقر الملتقى الثقافي الفني الأول “لمسات فنية” بفندق جولدن دیون بتنظيم من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية.

وقام الصقر عند وصوله بقص شريط الافتتاح للمعرض وقام بجولة فيه واستمع لشرح مفصل عن الأعمال المشاركة. وبعد ذلك كرم الصقر الرعاة للملتقى وأصحاب الأعمال الفائزة.

وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية خلف بن حمود القاران لـ “متابعات الخليج 365“: يأتي الملتقى الثقافي والفني الذي أقامته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية في طريف ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية صيفنا مهارات حيث قدمنا من خلاله الفن التشكيلي والتصوير الضوئي والنحت ودورة في تصوير البورتريه وبرامج ثقافية منوعة.

وقالت رئيسة القسم النسائي لجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية سناء الملحم: “بفضل الله تم افتتاح معرض لمسات فنية في فندق قولدن ديون أحد الرعاة الرسميين للفعالية وكانت المبادرة بدعم ومساندة من سمو الأمير أمير الشباب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حفظه الله حيث أقمنا معرض تصوير ضوئي ومعرض فن تشكيلي ونحت وخط عربي ودورة تصوير ضوئي وكان بفضل الله ناجح ومميز ونال إعجاب الكثير ونعد أبناء المنطقة بالمزيد من الإنجازات والبرامج والفعاليات التي تخدم أبناء المنطقة وتعود عليهم بالفائدة كما أنه ستكون هناك فعاليات في العويقيلة ورفحاء وعرعر”.

وأشار مقرر لجنة الفن التشكيلي والخط العربي بالجمعية إدريس لافي إلى أن ملتقى لمسات فنية هو الملتقى الثقافي الفني الأول لفرع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية وقد استمر لمدة 3 أيام احتوى على 142 عملاً فنياً لأكثر من 40 فناناً وفنانة.

‫ورأى المصور الفوتوغرافي الدكتور أحمد بن حشاش أن المعرض من المبادرات الجميلة على المستوى الفني بمحافظة طريف، حيث إن المعرض شمل عدة صور احترافية من مختلف مصورين ومصورات المنطقة في عدة محاور كالبورتريه والطبيعة، كما شاركت بإحدى الصور من تصويري دمجت فيها بين البورتريه والطبيعة في ربيع منطقة الحدود الشمالية، والصورة هذه فازت قبل عدة أشهر في مسابقة على مستوى طريف ولله الحمد. وتواجد في المعرض رسامون وفنانو الخط بالمنطقة ذوو لمسات ساحرة حقيقة، أضافوا لجمال المعرض جمالاً.

ومن جانبها ثمنت الإعلامية نوف الرويلي من محافظة الخفجي دعوتها من الملتقى الثقافي الفني الأول بمحافظة طريف مقدمة شكرها للقائمين والداعمين والفائزين.

أفضل صورة

وقال المصور الفوتوغرافي محمد بن حمد الشمري: “بفضل الله وتوفيقه حصلت على المركز الأول في محور التصوير الفوتوغرافي بملتقى لمسات فنية الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة برئيسها خلف القاران وتم تكريمي من قبل محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر، وكانت مشاركتي بصورة عبارة عن ربيع منطقة الحدود الشمالية لعام 1440 التقطت هذه الصورة بمدينة عرعر والحمد لله وُفِّقت في اختيار الزاوية المناسبة”.

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الفن التشكيلي

وحققت الفنانة التشكيلية العنود بنت محمد المقبل جائزة المركز الأول في الفن التشكيلي بالمعرض وقالت: “الحمد لله على إحسانه وله الشكر على توفيقه وفضله وكرمه ، بأن منَّ عليّ ويسر لي المشاركة بالملتقى الثقافي الفني الأول “لمسات فنية” الذي أقامته الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية بمحافظة طريف برعاية محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر وكانت ثمرة هذه المشاركة حصولي على المركز الأول بمحور الفن التشكيلي على مستوى الحدود الشمالية وجائزة مالية تكريماً لي”.

أفضل خط عربي

وحصل أستاذ الخط العربي في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في منطقة الحدود الشمالية ماجد الصقري على أفضل خط عربي وأشار إلى أنه حصل على المركز الأول في مجال الخط بعد ان قام ثلاث محكمين بتحكيم اللوحة فحصلت على المركز وبيعت اللوحة في مزاد وكانت من نصيب أحد رجال الأعمال.