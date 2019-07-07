شكرا لقرائتكم بالصور.. افتتاح أول مطعم نسائي في حفر الباطن بأيدٍ سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-07 بالصور.. افتتاح أول مطعم نسائي في حفر الباطن بأيدٍ سعودية متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي – حفرالباطن أطلقت مواطنة سعودية مع بناتها مشروعاً يعد الأول على نوعه بمحافظة حفر الباطن عبارة عن مطعم نسائي متكامل أطلقت عليه “تراث بلادي” والذي يقع بجانب المحكمة العامة. وقالت صاحبة المطعم وتدعى أم خلف لـ “متابعات الخليج 365” التي تحمل درجة البكالوريوس في تخصص التغذية الاقتصادية: أتت فكرة افتتاح المطعم بعد سنوات من العمل كأسرة منتجة بمحافظة حفر الباطن. Advertisements وأضافت “جاءت هذه الفكرة غير المسبوقة بالمحافظة بسبب كثرة الإقبال على الطبخ المنزلي ويقدم المطعم عدداً من الأصناف بدءاً من فترة الظهر وحتى منتصف الليل، ولله الحمد لاقينا أنا وبناتي تشجيعاً ودعماً كبيراً من الزبائن.









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