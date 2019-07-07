صور صادمة.. إهمال مستشفى خاص في عسير يتسبب بحرق طفل حديث الولادة

2019-07-07

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أبها

تسبب إهمال الكادر الطبي المسؤول عن الأطفال حديثي الولادة بأحد مستشفيات عسير الخاصة في تعرُّض الطفل “معاذ”، أفغاني الجنسية، حديث الولادة في اليوم الثاني من عمره، إلى حرق من الدرجة الثانية والثالثة بقدمه اليمنى.

وعن تفاصيل الحادثة قال والد الطفل محمد أكرم لـ”متابعات الخليج 365“: “عندما اكتشفت أن ابني تعرَّض لهذا الحرق، وتبيّن أن المستشفى أهمل حالة ابني وتملص عن مسؤوليته في علاجه وعن الكارثة التي ارتكبها، رغم إنني تقدمت بشكوى لإدارته، ولم ألقَ تجاوباً منه، فتقدمت بشكوى على الرقم 937، وبناء على هذه الشكوى تم الاتصال عليّ من قبل الشؤون الصحية بعسير وحضرت بمقرها وطلب مني تحرير شكوى خطياً بما حدث لابني من إصابة.

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“الموطن” حصلت على خطابين من مركز شرطة شمال خميس مشيط موجهة لمستشفى خميس مشيط للنساء والولادة لطلب الكشف على الطفل وعلاجه وتزويد والد الطفل بصورة من التقرير، حيث اعتذر لعدم وجود متخصص بقسم الجراحة والتجميل والخطاب الثاني موجه لمستشفى أبها للنساء والولادة، وصدر تقرير منة أن الطفل تعرض لإصابة قد تكون نتاج حرق في الغالب بالكعب الأيمن بمساحة قطر 4 سم حتى الدرجة الثانية الثالثة، موضحة أنه لا يوجد ضرر بالعظم ومدة الشفاء من تاريخ اليوم 4 أسابيع ما لم تحدث مضاعفات.

من ناحية أخرى طالب والد الطفل بالتحقيق ومحاسبة المتسبب والتعويض المادي لما لحق به من تضرر ابنه ومن الخسائر المادية التي دفعها من أجل هذا الإهمال.