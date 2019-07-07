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2019-07-07 مرور بيشة يطيح بسائق تسبب في وفاة مقيم آسيوي ولاذ بالفرار متابعات الخليج 365 - بيشة تمكن أفراد مرور محافظة بيشة، من الإطاحة بسائق دهس مقيمًا آسيوي الجنسية، ولاذ بالفرار من موقع الحادث. Advertisements ونجح رجال البحث والتحري بمرور بيشة في كشف خيوط الحادث الذي نتج عنه وفاة المقيم. يذكر أن الحادثة وقعت قبل فترة بإحدى القرى التابعة لمحافظة بيشة، حيث نجح أفراد البحث في جمع معلومات مكنتهم من التوصل للسائق والقبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة.









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