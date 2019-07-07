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أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 795 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.
وقال القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي: إن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 267 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5 ألغام مضادة للأفراد.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع ذاته 513 ذخيرة غير منفجرة و10 عبوات ناسفة.
وذكر القصيبي في بيانه أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 4 يوليو الجاري، بلغ 74910، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
في الأسبوع الأول من يوليو.. "مسام": انتزاع 795 لغمًا وذخيرة غير منفجرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 795 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.
وقال القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي: إن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 267 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5 ألغام مضادة للأفراد.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع ذاته 513 ذخيرة غير منفجرة و10 عبوات ناسفة.
وذكر القصيبي في بيانه أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 4 يوليو الجاري، بلغ 74910، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:05 AM
القصبي: نزعنا منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 4 يوليو الجاري 74910 ألغام
أعلن مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن الفِرَق الميدانية التابعة للمشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 795 لغمًا وذخيرة غير منفجرة.
وقال القصيبي في بيان له نشره مكتب "مسام" الإعلامي: إن فِرَق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 267 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5 ألغام مضادة للأفراد.
وأضاف القصيبي أن الفِرَق نزعت خلال الأسبوع ذاته 513 ذخيرة غير منفجرة و10 عبوات ناسفة.
وذكر القصيبي في بيانه أن مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 4 يوليو الجاري، بلغ 74910، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.
، في الأسبوع الأول من يوليو.. "مسام": انتزاع 795 لغمًا وذخيرة غير منفجرة ،
المصدر : الخليج 365
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