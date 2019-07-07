، تنبيهان متقدمان لـ "عسير" و"الشرقية": أتربة مثارة وأمطار غزيرة ،

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي عسير والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.
ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: الأحساء، والجبيل، والخُبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق.
كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وجريان السيول؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
تنبيهان متقدمان لـ "عسير" و"الشرقية": أتربة مثارة وأمطار غزيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي عسير والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.
ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: الأحساء، والجبيل، والخُبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق.
كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وجريان السيول؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:22 AM
تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً وتصحب بنشاط للرياح السطحية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن متقدميْن لمنطقتَي عسير والشرقية من حالة تقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.
ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً من حالة أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى الخامسة مساءً، وتشمل: الأحساء، والجبيل، والخُبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وبقيق.
كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة عسير من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وجريان السيول؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.
، تنبيهان متقدمان لـ "عسير" و"الشرقية": أتربة مثارة وأمطار غزيرة ،
المصدر : الخليج 365
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