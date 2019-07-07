، مصر .. الهزيمة من جنوب إفريقيا تعصف برئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم والمدرب المكسيكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية

أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة؛ فجر اليوم الأحد، استقالته، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب، وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أغيري؛ بعد الخروج المفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر على يد جنوب إفريقيا.

جاء ذلك في بيان للاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال فيه، "أعلن المهندس هاني أبو ريدة؛ استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى تقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية"، مضيفاً أن الجهازين الفني والإداري للفراعنة أُقيل بالكامل".