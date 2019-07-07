، "الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - رياح مثيرة للأتربة والغبار على "الشرقية" والمدينة ومكة تمتد إلى غرب الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، بينما يستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، المدينة المنوّرة, مكة المكرّمة؛ يمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، وارتفاعٌ في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.