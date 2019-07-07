“الحياة الفطرية” تعلق على صورة لمجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها

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علقت الهيئة السعودية للحياة الفطرية على الصورة المتداولة، التي أظهرت مجموعة كبيرة من جماجم ظباء الريم والمها.
وقال مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة إبراهيم شراحي، وفقاً لـ”سبق”، إن هذه الجماجم لظباء الريم والادمي والمها العربي هي نتاج نفوقها منذ عشرات السنين داخل إحدى المحميات.
وأضاف أن جمع تلك الجماجم هو عبارة عن حصر الأعداد للحيوانات النافقة داخل المحمية.
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