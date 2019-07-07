“غازكو” تحذر من ممارسات خاطئة في التعامل مع أسطوانة الغاز

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حذرت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” من ممارسات خاطئة، يلجأ إليها البعض للتعامل مع الأسطوانة بهدف زيادة تدفق الغاز .

وأشارت إلى أن البعض يلجأ -خاصة بعض المطاعم- إلى طرق خارجية لتسخين الأسطوانات بغرض زيادة تدفق الغاز، ما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الغاز بسبب تحوله من الحالة السائلة إلى الغازية.

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وأوضحت أن هذه الطريقة تنطوي على مخاطر كبيرة، لا سيما تعريض أسطوانة الغاز لمصدر لهب مباشر ومستمر.

ونصحت بتجنب هذه الطريقة من أجل السلامة، واعتماد الحلول المتاحة..، ومنها استخدام أكثر من أسطوانة، استخدام منظم الغاز المناسب للاستخدام التجاري، مشيرةً إلى أن الحل الأفضل هو استخدام خزانات الغاز المركزية في حال تحققت اشتراطات السلامة لتركيبه.



