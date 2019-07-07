تطبيق تيليغرام يحصل أخيرًا على خاصية الملصقات المتحركة

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أعلنت تيليغرام أن تطبيقها بدأ توفير ميزة الملصقات المتحركة لجميع المستخدمين، بعد أكثر من أربع سنوات من إطلاق ميزة الملصقات الثابتة وبالتحديد في يناير 2015، والتي منذ ذلك الوقت وصلت إلى التطبيقات الأخرى لنحو 2 مليار مستخدم.

وبحسب الشركة فأن كل ملصق يأتي بحجم 20-30 كيلوبايت، وهو أقل 6 مرات من متوسط الصورة، وذلك بفضل تنسيق TGS.

وبفضل التقنية المستخدمة، فإن استهلاك الملصقات الجديدة للبطارية سيكون أقل من الصور GIF، وستعمل بسرعة 60 إطارًا في الثانية.

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وتقول الشركة: “إذا كانت كل صورة تساوي 1,000 كلمة، فهذا يعني أن كل ملصق متحرك يساوي 180,000 كلمة.”

منصة مفتوحة المصدر

بالتزامن مع إطلاق أول مجموعة من الملصقات المتحركة، فإن تيليغرام أعلنت عن توفير منصة مفتوحة المصدر للمطورين لإنشاء ملصقاتهم المتحركة الخاصة، على غرار ما فعلته مع الملصقات العادية في وقت سابق، وهو ما يوفر المزيد من التنوع للمستخدمين.

ويمكن الوصول إلى الملصقات المتحركة على التطبيق من خلال الذهاب إلى قائمة الملصقات التي تضمن الملصقات التقليدية..، كما يمكن رؤية الملصقات الأكثر تداولًا من خلال قسم الأكثر شيوعًا بين المستخدمين.

كما بإمكان جميع المستخدمين التمتع بهذه الملصقات من خلال تحديث التطبيق على أندرويد وiOS.

