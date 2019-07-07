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تخطط خدمة الدفع الإلكترونية AliPay لإضافة فلاتر تجميلية لعملاءها من مستخدمي تقنيات الجيل الثاني من الدفع الإلكتروني، والمتمثلة في الدفع عن طريق تقنية التعرف على ملامح الوجه.
ويرجع قرار شركة علي بابا لتمييز خدمتها AliPay بهذه الخاصية نظراً لاعتقاد نسبة كبيرة من العملاء أن عدسة كاميرا خدمة الدفع المجردة تظهرهم بشكل قبيح!
حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة Sina Technology الصينية بأن 60% ممن شمله الاستطلاع يرون أن صورتهم الملتقطة أثناء عملية الدفع قبيحة.
لتعلن شركة علي بابا عقب هذا الاستطلاع عن نيتها لإضافة ميزة الفلاتر التجميلة لـ AliPay عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، حيث ستكون الفلاتر متوفرة للعملاء في محال التجزئة في غضون أسبوع.
ولا يبدو أن أمر استحسان العملاء للفلاتر التجميلية أمراً غريباً حتى وإن تجاوز الأمر تطبيقات ومواقع التواصل والترفيه الاجتماعي لتطال استخدامها في الخدمات الرسمية.
والتي تعد تقنية الدفع عبر التعرف على ملامح الوجه على رأسها؛ وقد يستخدمها العميل بشكل يومي أو حتى لعدة مرات في اليوم الواحد..، فلا ضير أن يرى صورته جميلة على الشاشة في كل مرة يلجأ فيها للخدمة.
كما لا ننسى أن هذه الفلاتر ستلعب دوراً مهماً في تشجيع مستخدمين جدد لتجريب الدفع عبر الوجه؛ وذلك بسبب حمى الفلاتر التي غزت كل تطبيقات التواصل الاجتماعي لدرجة انها أصبحت سمة أساسية في التقاط الصور وعدم وجودها يعده كثير من المستخدمين سبباً للإحراج.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة AliPay ستضيف فلاتر تجميلية لعملائها من مستخدمي تقنية الدفع عبر ملامح الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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