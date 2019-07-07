آبل دفعت لنظيرتها سامسونج 683$ مليون بسبب تراجع مبيعات آيفون

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بعد الإعلان عن التوقعات المالية التي تراجعت للربع المالي الثاني على التوالي هذا العام، عوضت سامسونج جزءًا من تراجعها بفرض غرامة على آبل بقيمة 683$ مليون بسبب عدم حصولها على الحد الأدنى المتفق من شاشات OLED الخاصة بأجهزة آيفون، وذلك بسبب تراجع مبيعات آيفون بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

كانت آبل قد اتفقت مع سامسونج على شراء عدد محدد من شاشات هواتف آيفون يتماشى مع السوق وتوقعات الطلب ومن ثم في حال ارتفاع عدد الطلبات ستزودها الشركة الكورية بالمزيد، لكن مبيعات آيفون لم تستطع حتى الوصول إلى التوقع المطلوب وكان هناك تراجع هائل في المبيعات مما أثر على الشاشات التي صنعتها سامسونج خصيصًا لها وبالتالي فإن الأمر تسبب بخسائر كبيرة للشركة الكورية.

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لكن بحسب رويترز ومصادرها، فإن آبل دفعت 683$ مليون كتعويض لسامسونج عن عدم شراء عدد الشاشات المتفق عليه بين الطرفين.

يُشار أن سامسونج أعلنت توقعاتها للربع الثاني مع تراجع للدخل بنسبة 56% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

كما أن الشركة شهدت تراجعًا في المبيعات في عدة أقسام بسبب تراجع الطلب على بطاقات الذاكرة والشاشات من مختلف الشركات.

