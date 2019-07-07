إعلان برنامج تدريبي في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

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يعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) عن فتح باب التقديم (للرجال والنساء) في البرنامج التدريبي للخريجين (برنامج البحوث – Research Internship) للعام 2019م في مدينة الرياض لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل في المجالات التالية:
– الاقتصاد
– استراتيجيات وسياسات الطاقة
– التحليلات والأساليب الكمية وأبحاث التشغيل
– أسواق الطاقة
– التقييم التقني
– صناعة الطاقة والأسواق
– الجغرافيا السياسية
– التحليل الاجتماعي والاقتصادي
– المالية
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الحاسب
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات مناسبة للمجالات الموضحة أعلاه.
– أن لا يقل المعدل التراكمي عن (3.4 من 4).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
نبذة عن المركز:
مركز الملك عبدالله للدرسات والبحوث البترولية هو مركز غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة، ويضم خبراء دوليين من أكثر من 15 جنسية..، يقع المركز في الرياض-بالمملكة العربية السعودية إحدى أهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم، ويقوم بتطوير أطر اقتصادية للإسهام في المواءمة الفعالة بين أهداف سياسات الطاقة ومخرجاتها.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:
هنا
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