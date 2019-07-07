إعلان برنامج تدريبي في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

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يعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) عن فتح باب التقديم (للرجال والنساء) في البرنامج التدريبي للخريجين (برنامج البحوث – Research Internship) للعام 2019م في مدينة الرياض لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل في المجالات التالية:

– الاقتصاد

– استراتيجيات وسياسات الطاقة

– التحليلات والأساليب الكمية وأبحاث التشغيل

– أسواق الطاقة

– التقييم التقني

– صناعة الطاقة والأسواق

– الجغرافيا السياسية

– التحليل الاجتماعي والاقتصادي

– المالية

– نظم المعلومات الإدارية

– علوم الحاسب

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات مناسبة للمجالات الموضحة أعلاه.

– أن لا يقل المعدل التراكمي عن (3.4 من 4).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

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نبذة عن المركز:

مركز الملك عبدالله للدرسات والبحوث البترولية هو مركز غير هادف للربح يجري بحوثًا مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة، ويضم خبراء دوليين من أكثر من 15 جنسية..، يقع المركز في الرياض-بالمملكة العربية السعودية إحدى أهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم، ويقوم بتطوير أطر اقتصادية للإسهام في المواءمة الفعالة بين أهداف سياسات الطاقة ومخرجاتها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:

هنا

