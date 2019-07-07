أكاديمية مسك تعلن 14 برنامج للرجال والنساء في جدة و الخبر و الرياض

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تعلن أكاديمية مسك (التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان – مسك الخيرية) عن فتح باب التقديم في برنامج مسك أوداسيتي (Misk Udacity Program) في كل من (الخبر، جدة، الرياض، وعبر الإنترنت) والذي يشمل على (14) برنامج في المجالات الرقمية التالية:

– البرمجة

– البيانات

– الأعمال

– الذكاء الاصطناعي

متطلبات القبول في البرنامج:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو متزوجين من سعوديين أو أبناء سعودية.

– الحد الأدنى للعمر هو 18 سنة اعتباراً من بداية البرنامج.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الإلتزام بحد أدنى (15) ساعة أسبوعياً من الدراسة الذاتية.

– الإلتزام بحد أدنى (4) ساعات اسبوعياً للحضور إلى البرنامج في كل من (الرياض، الخبر، جدة، أو عبر الإنترنت).

– إكمال طلب الالتحاق عبر الإنترنت قبل الموعد النهائي للتقديم.

– التأكد من دقة جميع المعلومات والمستندات المقدمة.

– الحصول على الحد الأدنى من المعرفة التقنية لكل مسار كما هو محدد في التطبيق.

– دفع الرسوم الدراسية.

ستقوم أكاديمية مسك بتغطية تصل إلى (90%) من رسوم البرنامج عبر منحة في حال إنطباق المعايير التالية:

– تلبية جميع متطلبات القبول أعلاه.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو أقل.

– طالب أو عاطل عن العمل أو مستخدم بدخل أقل من 15,000 ريال شهرياً.

– لم يلتحق بأي برنامج سابقاً في أكاديمية مسك.

– عدم الالتزام بمتطلبات البرنامج سيؤدي إلى الغاء المنحة الدراسية.

بداية البرنامج ومقرات التدريب:

يبدأ البرنامج بتاريخ 1440/12/29هـ (الموافق 2019/8/30م) في المقرات التالية:

– جدة (جامعة جدة).

– الخبر (جامعة الأمير محمد بن فهد).

– الرياض (أكاديمية الاتصالات السعودية وجامعة الفيصل).

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نبذة عن البرنامج:

يهدف برنامج مسك أوداسيتي إلى بناء المعرفة والمهارات المطلوبة للعمل في العصر الرقمي..، يوفر البرنامج أحد محتوى في التكنولوجيا ليكون هناك تأثير حقيقي لقابلية توظيف الشباب السعودي الذين يرغبون في المساهمة في تقدم المملكة العربية السعودية رقمياً.

معلومات عن البرنامج:

– تم بناء البرامج الدراسية من قبل أكثر من 200 خبير من أفضل الشركات الرقمية (جوجل، فيسبوك، أمازون).

– المشاركة في مشاريع حقيقية حول العالم والتي سبق أن قام خبراء أوداسيتي بمراجعتها.

– يوفر البرنامج مستوى عالمي من الدعم والتوجيه للمشاركين.

– هذا البرنامج موثوق لدى أكثر من 100 مؤسسة وشركة حول العالم.

– يوفر البرنامج أيضاً التعلم الذاتي عبر البرامج المخصصة من خلال الإنترنت.

– شهد (60%) من خريجي البرنامج تأثيراً إيجابياً في مجال (التوظيف، العمل الحر، الترقيات، الأفكار الجديدة).

– حتى الآن تم تنفيذ هذا البرناج في أكثر من (30) مدينة حول المملكة.

مزايا البرنامج:

– بدء مهنة جديدة (من خلال تطوير المهارات التي تساعدك على تأمين وظيفة أحلامك في البيانات والتكنولوجيا).

– بناء مشروع تجاري جديد (عبر تعلم المهارات العملية التي يمكن أن تساعدك في دعم مشروعك وتنميته).

– التطوير والنمو المهني (يساعد البرنامج في اكتساب مهارات للموظفين للتفوق في أعمالهم والحصول على ترقية أو التحول إلى دور آخر).

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال اختيار البرنامج وتعبئة الطلب على الرابط:

http://bit.ly/2xAHVzS في موعد أقصاه السبت 1440/11/10هـ (الموافق 2019/7/13م).

