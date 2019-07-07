شركة آي بي إم تعلن التقديم ببرنامج تطوير الخريجين للتخصصات التقنية

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أعلنت شركة آي بي إم (IBM) (شركة عالمية متعددة الجنسيات) بدء التقديم في (برنامج تطوير الخريجين في مجتمع مطوّري شركة آي بي إم السحابي) (IBM Cloud Developer Experience Graduate Program)، والذي يقام بمدينة الرياض. وأشترطت الشهادة الجامعية في التخصصات التالية (علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات، معدل تراكمي لا يقل عن 3.2 فما فوق، حديث التخرج أو لديه خبرة لا تزيد عن سنة أو طالباً ومتبقى لديه ترم دراسي للتخرج، – مهارات ممتازة في الاتصال والعرض. لمعرفة التفاصيلأضغط هنا .





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