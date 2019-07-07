‏النمر يوضِّح أهم أسباب عدم انتظام نبضات القلب ويحذر العاملين ليلًا

نصح أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر بعدم السهر ليلًا، محذرًا من العمل بمقولة «اسهر عادي في أوقات الدوام.. وعوَض النوم في الويك إند».

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال النمر: هناك فئات يضطرهم عملهم لعمل الشفتات الليلية، وهم ركيزة من ركائز الأوطان في كل أنحاء العالم.. نشكرهم ونقول لهم راقبوا (الضغط، السكر، الكوليسترول).. اهتموا بالرياضة، لافتًا إلى ضرورة تدوير موضوع «الشفتات» بين فريق العمل الواحد، وعدم ثباته على شخص معين.

وفي تغريدة أخرى أشار النمر إلى أن هناك مفهومًا خاطئًا وغير صحي، وهو «أسهر عادي في أوقات الدوام.. وأعوض النوم في الويك إند».

وأكد النمر، أن السهر وقلة النوم من أهم أسباب عدم انتظام نبضات القلب، مشيرًا إلى أن القلق والتوتر يزيد من نغزات القلب، والخفقان، وارتفاع الضغط المؤقت، وضيق التنفس بدون سبب عضوي واضح، وأعراض القولون العصبي.

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وحذر النمر، من تجاهل أو إهمال ضيق التنفس لدى كبار السن، قائلًا:«ضيق التنفس في كبار السن يجب ألا يهمل، ويُرَدّ إلى عامل الشيخوخة، فقد يكون من: ارتفاع الضغط، ضيق شرايين القلب، ضعف القلب، فقر الدم، والربو، إلخ، موضحًا أنه ليس كل ارتفاع في الضغط يجب أن يسبب صداعًا، كما أنّه ليس كل صداع يجب أن يكون بسبب ارتفاع الضغط.

وكان النمر، أكد في وقت سابق، أن الأسبرين ما زال ركيزة مهمة في علاج أمراض القلب والوقاية من جلطات القلب، وأنه ضروي جدًا لبعض مرضى القلب مثل من أصيب بجلطة قلب حادة أو لديه جلطات سابقة في القلب أو الدماغ، أو لديه دعامات شريانية تاجية.

وتابع أن بعض الأمراض العضوية قد تظهر على المصاب بشكل أعراض نفسية مثل: ضعف القلب، ونقص السكر، وضربة الشمس، وفرط نشاط الغده الدرقية. وأضاف الدكتور النمر، أن هناك علاقة وثيقة بين ارتفاع الدهون الثلاثية ومرض السكري، فمرضى ارتفاع الدهون الثلاثية يجب أن يتابعوا بدقة مستوى السكر في الدم، ومرضى السكري يجب ألا يهملوا ارتفاع الدهون الثلاثية.