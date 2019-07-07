بالصور.. أمير الشرقية يستقبل المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في قصر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله- بمحافظة جدة مساء السبت، أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والمواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة والدته صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد، رحمها الله.

كما كان في استقبال المعزين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما قدَّم واجب العزاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نقل تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسمو نائبه وسمو ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ شخبوط بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسيعدي وزير الداخلية بسلطنة عمان.

وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويواصل أمير المنطقة الشرقية، وأصحاب السمو أبناء وبنات الفقيدة استقبال المعزين اليوم الأحد من بعد صلاة المغرب في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بحي الحمراء في جدة.