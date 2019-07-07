السعودية اليوم / فتح مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في اليونان



اثينا 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

بدأ الناخبون اليونانيون الإدلاء باصواتهم اليوم في أول انتخابات عامة في مرحلة ما بعد صفقة الإنقاذ.

وأوضحت وكالة أنباء أثينا أن مراكز الاقتراع فتحت عند الساعة 7,00 صباحًا بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ) وستغلق الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي, مبينة أن عدد المسجلين على لوائح الاقتراع بلغ 9 ملايين و903 ألفا و864 ناخبًا.

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08:38ت م

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