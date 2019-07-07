سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 04 ذى القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، بالأوضاع العسكرية ، موضحة تصاعد حدةالإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى العديد من المحاور جنوب العاصمة ، مبينة إستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، ومشيرة إلى وصول عدد القتلى حوالي 1000 قتيل وأكثر من 5000 جريح، وإرتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 120 الف نازح .

وأشارت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، وتطلعه إلى موقف أفريقي موحد يدين العدوان على طرابلس ويدعو القوات المعتدية إلى العودة إلى أماكنها التي انطلقت منها، ومساهمة الدول الإفريقية من عودة كافة المهاجرين إلى أوطانهم ، داعيا المجتمع الدولى إلى الدعم الكامل للحكومة الليبية من أجل الأمن والإستقرارفى ليبيا والمنطقة .

وتطرقت الصحف لإعلان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة تحقيق مستقل على وجه السرعة في القصف الجوي الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء الأربعاء الماضي، وذلك برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وبمشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مطالبة المفوضية بتقديم نتائج التحقيق إلى المجلس بحلول 30 سبتمبر المقبل.

ورصدت الصحف لقاءات نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، مع عدد من مسؤلى البلديات بالمنطقة الشرقية، ونشطاء سياسيين وحقوقيين وسيدات ليبيا لإنقاذ الوطن، مؤكدة على أهمية دور النساء في العملية السياسية وبناء وتنمية ليبيا.

ونوهت الصحف دعوة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الاتحاد الأفريقي وهيئة الأمم المتحدة إلى تنسيق الجهود المشتركة والمبادرات للتوصل إلى خارطة طريق موحدة تفضي إلى حل للأزمة الليبية وعرجت الصحف على تشديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في مكالمة هاتفية على الحاجة لوقف سريع لإطلاق النار في ليبيا واستئناف عملية التفاوض، وعبر الطرفان عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع الليبي.

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